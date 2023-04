L'AC Ajaccio à Strasbourg : ce n'est pas fini

La rédaction le Samedi 15 Avril 2023 à 21:12

Le championnat de Ligue 1 n'est pas encore terminé et si l'AC Ajaccio est dans une vilaine posture au classement, la compétition n'a pas encore donné son verdict. C'est la raison pour laquelle l'équipe ajaccienne va se rendre en Alsace pour tenter de jouer un tour à Frédéric Antonetti et au Racing club de Strasbourg. Riad Nouri et Olivier Pantaloni ont livré leur sentiment avant ce déplacement.