L'AC Ajaccio à Reims pour "chercher un résultat"

La rédaction le Samedi 4 Mars 2023 à 18:53

La victoire obtenue face à Troyes, dimanche, a redonné confiance et espoir à l'ACA qui se déplace cette fois à Reims. Romain Hamouma, le joueur, et Olivier Pantaloni, l'entraîneur, l'ont confirmé au cours du point presse d'avant-match. Cette confiance retrouvée peut leur permettre de faire un résultat à Reims. La tâche s'annonce néanmoins difficile face à cet adversaire invaincu depuis 17 matches qui occupe la 10e place du championnat et qui était venu s'imposer (0-1) à Ajaccio au match aller. Mais quoi qu'il en soit, il est bien évident que les Ajacciens, engagés dans l'opération maintien, donneront tout pour ne pas revenir bredouilles de Champagne.