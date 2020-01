Kick Boxing : une première pour Yohan Lidon à Porto-Vecchio

Yohan Lidon sacré à dix neuf reprises à l'échelle planétaire que ce soit en Muay Thai, K1 et Kick Boxing était l'invité vedette de cette journée qui a regroupé 80 pratiquants de toutes les catégories à la halle des sports des Quatre-Chemins.





A l'invitation d'Anne-Lise Pechereau et de François Legrand qui dirigent le Boxing Club de Porto-Vecchio ce stage était divisé en deux temps forts. Ce samedi matin les licenciés du club de la Cité du Sel, mais aussi leurs homologues d'Ajaccio et de Bastia, qui n'avaient pas hésité à faire le déplacement, ont pu bénéficier des précieux conseils d'un expert en la matière dont la valeur se conjugue au fil de ses cent vingt victoires dont plus de la moitié avant le terme.



A l'issue de la matinée, les stagiaires ont pu participer à un tournoi amical qui a donné l'occasion à certains d'entre eux de se mesurer à cette icône internationale qui partira, cette année encore, à la conquête d'un nouveau titre mondial.