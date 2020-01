KTP MMA Scola de Furiani : une école de combat 4 étoiles

Une grande satisfaction pour ses responsables."Les conditions d’obtention étant très rigoureuses la valeur honorifique de cette distinction est remarquable.2 clubs sur 1 300 ont obtenu cette distinction nationale et nous sommes l’un d’entre eux. Ces 4 étoiles récompensent notre investissement, notre dynamisme, la qualité du travail effectué , la formation des encadrants, le niveau et le nombre des diplômes et la compétences des coachs qui a permis l’ascension au niveau National et International de nos compétiteurs , tous formés au KTP.La reconnaissance de nos instances nous va droit au cœur et nous encourage à offrir et cultiver le meilleur, cours après cours , jour après jour pour l’ensemble de nos adhérents ..."