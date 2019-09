Julie Benetti : "la Corse est une terre de réussite éducative"

- La rentrée 2019 /2020 sera marquée par la réforme du baccalauréat. Comment l’Académie de Corse va-t-elle l’aborder ?

- Nous abordons cette rentrée avec confiance et sérénité grâce à la forte mobilisation des chefs d’établissement, des corps d’inspection et des services académiques qui ont travaillé tout au long de l’année dernière à la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat général et technologique. Chacun de nos lycées offre un grand nombre d’enseignements de spécialité. Et je me réjouis que nos élèves de première générale s’en soient pleinement saisis, qu’ils aient fait le choix de combinaisons variées qui bien mieux que les anciennes séries répondent aux goûts et aux aspirations de chacun.



- Cette réforme prochaine a suscité de vives polémiques notamment au niveau de la langue corse qui serait, selon les élus de la majorité régionale, menacée. Quelle réponse apportez-vous ?

- Cette polémique m’a surprise. L’Assemblée de Corse, à l’unanimité de ses membres, avait elle-même ndemandé en octobre dernier la création d’un enseignement de spécialité « langue corse ». J’ai porté et soutenu cette demande au regard de l’avancée considérable qu’un tel enseignement représente pour la langue corse et le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, y a accédé. Dans l’ancien bac, sauf en série L, la langue corse ne pouvait être choisie qu’en deuxième langue vivante et en enseignement optionnel. Désormais, elle peut, en plus de la LV2 et de l’option, être choisie par tout élève de première générale comme enseignement de spécialité de 4 heures en première et de 6 heures en terminale avec un coefficient 16 au baccalauréat, c’est-à-dire 16% de la note finale. Le développement de la langue corse auquel nous sommes tous attachés a plus besoin de concorde que

de polémiques.



- Cette dernière se dit favorable au développement de l’immersion. Vous l’êtes aussi. Un point de convergence ?

- Je n’ai aucun a priori face à l’immersion, ni favorable, ni défavorable. Je suis en revanche intéressée par le principe même d’une expérimentation qui permet de vérifier la pertinence d’autres pratiques pédagogiques. Nous poursuivons donc cette expérimentation à la rentrée avec deux nouvelles écoles immersives. L’essentiel réside dans l’évaluation de cette expérimentation. C’est au regard des résultats de ces évaluations, dans l’acquisition du corse mais aussi du français par les élèves concernés, que j’apprécierai son intérêt et son bien-fondé.



- Quelles perspectives pour la prochaine rentrée ?

L’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire à 3 ans, la poursuite du dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire, la création d’un service public de l’école inclusive pour mieux accueillir tous les élèves en situation de handicap, la réforme de la voie professionnelle et celle du baccalauréat général et technologique. L’ambition est toujours la même : élever le niveau général de tous nos élèves au service de la justice sociale.



- Le maintien de l’école en milieu rural, un combat difficile ?

- Non seulement aucune école rurale en Corse n’est menacée de fermeture, mais plus encore nous rouvrons une école cette rentrée à Valle d’Alesgiani avec un effectif de 8 élèves. C’est un cas unique qui prouve notre détermination en lien avec les maires à faire de la carte scolaire un levier contre la désertification rurale. Nos élèves du rural bénéficient du meilleur taux d’encadrement dans le premier degré mais aussi dans le second degré avec 7 collèges dans l’académie qui compte moins de 200 élèves.



- Les chiffres de la rentrée ?

- Des effectifs assez stables. Pour autant, nous ouvrons 56 classes dans le premier degré contre 16 fermetures, soit un solde net positif de 40 classes supplémentaires.



- Vous êtes en place depuis un an. Quelle analyse faites-vous de cette période ?

- Une année aussi dense que passionnante. J’ai visité un très grand nombre d’établissements et d’écoles pour aller à la rencontre des personnels de direction, des professeurs, des élèves et de leurs parents. Et partout le même engagement au service de l’épanouissement de nos élèves. La Corse est une terre de réussite éducative.



- Le collège du Stiletto ouvrira ses portes comme convenu dans les délais. Pour autant l’accès et le, transport scolaire risquent de poser problème. Cela va-t-il freiner les débuts de ce nouvel établissement ?

- Cette ouverture est le résultat d’un partenariat fructueux entre la Collectivité de Corse et l’Etat qui y a contribué pour 70% - 21 millions d’€ - au titre du PEI. Il y a toujours une phase d’ajustement à l’ouverture d’un nouvel établissement mais à ma connaissance, toutes les conditions sont réunies pour dès mardi accueillir au nouveau collège du Stiletto les élèves et les personnels dans les meilleures conditions.