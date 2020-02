Journée portes ouvertes à St Paul d'Ajaccio : 4 nouvelles sections d’orientation

Quitter l’école primaire pour s’engager au collège. La première étape d’importance dans la scolarité des bambins qui peut parfois susciter doutes et questionnements. Et pour rassurer et accompagner les familles dans leur choix d’établissements, ces derniers organisent chaque année des journées portes ouvertes. Aujourd’hui, c’était au tour du collège-lycée St Paul d’accueillir parents et enfants afin de leur donner un avant-goût de rentrée. Tout au long de la matinée, les équipes pédagogiques ont fait découvrir les spécificités de l’établissement privée ajaccien.« J’ai trouvé qu’il y avait un esprit de cohésion entre les membres de l’équipe pédagogique assure Catherine venue avec son neveu. La présentation de ce matin lui a beaucoup plu. Il a été très attiré par l’atelier de robotique. Je pense que son choix est fait . »Atelier théâtre, handicap, voyages organisés, utilisation de tablettes numériques. Les intervenants pédagogiques se sont succédés pour présenter leurs projets. Mais la grande nouveauté de a rentrée 2020 sera la création de 4 sections. Bilingue, arts culture et Patrimoine, langues et cultures européennes ou encore sciences et démarches expérimentales. Dès la 6è, les élèves vont avoir à choisir une de ces orientations.« Cette spécialisation s’inscrit aussi dans la toute récente réforme du lycée, explique la responsable pédagogique Marcelle Campinchi. Une nouvelle classification qui va nous permettre de mettre en adéquation le collège et le lycée. Le but est de préparer les élèves aux choix qu’ils auront à faire dès la seconde.»Ces dernières semaines, la réforme du lycée et notamment les épreuves de contrôle continue (E3C) ont fait beaucoup de bruit. Mobilisation des élèves, grève de certains enseignants, l’éducation nationale traverse une période agitée. Pourtant, la réforme est votée et l’orientation semble belle et bien être devenue centrale.