Jérôme Sévéon a présenté sa liste "Calvi in core"

(Jean-Paul-Lottier) le Vendredi 14 Février 2020 à 19:05

C'est à la permanence du boulevard Wilson que ce 14 février Jérôme Sévéon, candidat à l'élection municipale des 15 et 22 mars 2020, a présenté sa liste "Calvi in core". Premier opposant déclaré au maire sortant, Sévéon veut mener une politique au plus près des gens. Il mise sur l'engagement citoyen, sur l'échange et le dialogue avec les calvais pour mener à bien son projet de renouvellement.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales