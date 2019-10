Candidat aux municipales 2020, Jérôme Sévéon veut redonner vie à Calvi

Durant 10 ans, je me suis beaucoup impliqué dans le milieu associatif. Aujourd'hui, la réelle envie de faire changer les choses m'a permis de me lancer.

Beaucoup prônent le changement, mais peu de personnes franchissent le pas. Je ne peux et ne veux pas être seulement le spectateur de tout ce qui se passe qui ne plaît pas et de laisser faire.

Je ne suis en aucun cas ici pour nourrir une ambition personnelle, ou pour une question d’égo.

J’ai envie de partager une certaine vision de la vie et du développement avec les calvais. Cela a surpris mon entourage autant que moi mais ça s'est imposé à moi, comme une évidence. Se lancer est la meilleure façon de faire changer les choses et faire aboutir des projets.

Avec dans l'idée de donner aux plus jeunes l'envie de s'investir dans la vie municipale, prendre la suite pour ne plus laisser s'installer un cumul de mandats dans le temps.

Qui sont les personnes qui composent votre liste ?

L'avantage de notre projet est que nous partons sur une page blanche. Nous créons une méthode, en appliquant les principes de base. Et nous n'avons pas d'étiquette. Nous devons sortir des clivages, pour le bien de Calvi et des calvais, nous devons travailler tous ensemble. La liste est essentiellement composée de personnes qui n'ont aucune arrière-pensée ou de projet individuel. Nous avons déjà réussi à fédérer des personnes, pouvant peut-être opposées dans le passé.

Ce sont l'intérêt commun et la bienveillance qui nous unissent et nous animent. Notre philosophie de campagne reflette ce que nous voulons pour demain.

Quels sont les projets principaux que vous proposez ?

Tout d'abord, nous voulons rendre son âme à la ville de Calvi, en la rendant attractive. Redonner la vie, développer et mailler le réseau de la santé et les infrastructures médicales et permettre notamment à nos jeunes de s'installer à l'année.

Lorsque l'on discute avec les calvais, on s’aperçoit qu’il y a une forte demande de changement. Notamment, faire revivre la ville tout au long de l'année. Comme nous l’avons connu. Y réintégrer l’esprit de la tradition, des rencontres et des échanges. La mixitude des générations, au cœur de Calvi. Raviver ce noyau de vie qui n’existe plus aujourd’hui. Donc si l'on pense " vie", " lien social" et "paysage" pour chaque projet, on ne peut pas se tromper.

Mais comment donner ou redonner envie aux gens de vivre à Calvi ?

Redynamiser en créant des événements, en restructurant la ville, faire que les gens aient envie de s'y retrouver. On y a une qualité de vie exceptionnelle, il faut juste créer des moments et des espaces agréables à vivre, pour toutes les générations et toujours dans le respect de l’environnement et du paysage.

Tout cela en préservant le tourisme, le point essentiel de l'économie calvaise. Mais il n’y a pas du tout d’incompatibilité entre tourisme et traditionnel. Même s'il est vrai que le tourisme est le moteur numéro un, nous devons aussi explorer de nouvelles voies. Le digital par exemple, notamment grâce au développement de la fibre sur l’île. Cela peut permettre aux professionnels de cette filière de s'installer à Calvi tout en restant connectés au reste du monde.

On a une vraie carte à jouer.

Mais il y a aussi le côté foncier qui doit être strictement maîtrisé. La capacité d’hébergement est importante mais on constate qu'en hiver, peut-être 60 % des bâtiments restent fermés. On l'entend souvent ! "Calvi l'hiver c'est mort. Si on tombe au mois de janvier, on ne nous retrouve pas avant des mois ".

Nous voulons inverser la situation. Car il y a un potentiel énorme. Il faut repenser le cœur de ville et aider les jeunes à s'installer même en centre ville tout en préservant le patrimoine foncier. Aujourd’hui les jeunes, même avec un emploi normal ne peuvent plus acheter, un terrain, une maison. Il faut une véritable réflexion au niveau du PLU. Réfléchir avec les propriétaires fonciers et les collectivités sur ce qu’on peut faire ces espaces, en restant cohérents.

Françoise Sévéon votre maman, adjointe au maire de l'actuelle municipalité, a démissionné début octobre. Est ce en rapport avec votre candidature ? https://www.corsenetinfos.corsica/La-demission-de-Francoise-Seveon-adjointe-au-maire-de-Calvi-acceptee-par-le-prefet_a44323.html

Ma mère a toujours voulu s'investir et porter sa pierre a l'édifice. Un peu comme moi, elle l'a toujours été dans le milieux associatif puis a voulu faire plus. Aujourd'hui, elle soutient notre démarche.