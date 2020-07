Jean-Pierre Savelli : une version corse de "Besoin de rien, envie de toi"

Cette année sollicité, par Karine et Maurice Bastid, il a décidé de franchir le pas…Celui qui sous le pseudo Peter a vendu, avec Sloane, 2 millions de disques de "Besoin de rien, envie de toi", qui fut le premier leader du "Top 50" pendant neuf semaines, a enregistré cette fois en solo "le désir d'aimer" et sa version corse,"Qualcosa per tè" où, enfin, il chante in lingua nustrale.Et ce n'est peut-être pas fini. Jean-Pierre Savelli qui, explique son cheminement vers le Corse dans notre vidéo, entend, en effet ne pas s'arrêter en sin bon chemin.Au-delà du fait qu'il travaille à un album, il dit, aussi, son désir d'enregistrer une version corse de "Besoin de rien, envie de toi".En attendant c'est une belle promo de l'île qu'il fait sur le clip "Le désir d'aimer" enregistré pendant le confinement entre la Corse et le continent. L'auteur-interprète du tube des années 80 "Besoin de rien envie de toi" signe parole et musique avec Maurice Bastid et une une nouvelle équipe musiciens-arrangeurs -réalisateurs corses.Les images du clip ont été tournées par Jean-Pierre Savelli et son acolyte Olivier Berretta dans le sud de la France entre Toulon et Hyéres et par Maurice Bastid en Corse.A voirLe single est en vente sur le site: https://peter-savelli83000.wixsite.co m