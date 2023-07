Jean-Pierre Fabiani : "un bon expert-comptable doit se former en permanence"

- Quelle est la situation des experts-comptables en Corse?

- Actuellement, nous sommes près de 200 experts-comptables en Corse. Lors de la création de l'ordre en 2011, nous étions un peu moins d'une centaine, et il y a une trentaine d'années, nous étions à peine 43 sur l'île. Avec le recul, on se rend compte que c’est une évolution énorme, surtout si on la compare au niveau national. En l’espace de 30 ans, la profession est passée 11 000 à 22 000 experts comptables actuellement; la situation a certes doublé sur le continent, mais elle a plus que quadruplé chez nous.







Qu'est-ce qui explique un tel engouement pour cette profession sur l’île?

- Selon moi, le succès de notre métier repose sur trois piliers. Tout d'abord, il y a un besoin d'expert-comptable en Corse, ce qui a donné envie à beaucoup de gens de s'investir dans ce métier. Ensuite, une formation vers cette profession est dispensée sur place, avec le centre de formation de Montesoro, qui n'existait pas auparavant. La création de filières spécifiques capables d'amener des élèves jusqu'au diplôme a aussi été un accélérateur. Enfin, la création d'un ordre des experts-comptables en 2011 a médiatisé la profession sur l'île, en montrant qu'elle jouait un rôle dynamique au sein de l'économie corse.







Quelle est aujourd'hui la place des experts-comptables au sein de l'économie insulaire?

- Le rôle que nous jouons dans l'économie corse est évident : nous accompagnons les clients dans toutes les étapes de leur entreprise, de sa création jusqu'à sa cession dans certains cas. Mais bien loin de faire uniquement de la rédaction d'actes, le métier d'expert-comptable, c'est aussi du conseil et un suivi pour les déclarations sociales, fiscales et juridiques. Nous avons noué des partenariats avec les chambres de commerce et d'industrie, ainsi qu'avec les organismes locaux qui nous sollicitent pour les créations et les transmissions d'entreprises. Pour faire simple, nous répondons présents partout où les clients ont besoin de nous.







Quel est le profil de l'expert-comptable de 2023 ?

- La majeure partie des nouveaux experts-comptables sont des jeunes qui se sont formés pour accéder au diplôme. Ce qui les attire dans ce métier, c'est la polyvalence de la profession, car on ne reste pas toute la journée au bureau. Au contraire, nous occupons le terrain en permanence en nous déplaçant chez le client, quelle que soit la taille de sa structure, pour traiter les informations chez lui. Bien sûr, ilnous arrive que de travailler au cabinet pour des traitements administratifs particuliers, mais ce n'est pas la grande partie de notre activité. À mon sens, ce qui motive les jeunes, c'est la possibilité de faire beaucoup de choses, et de ne pas restreindre qu'à la comptabilité. C'est un métier qui touche à tous les domaines liés au droit, tout en laissant une part importante à la gestion.







- Quelles doivent être ses qualités ?

- Pour réussir dans ce métier, il faut avoir une approche prospective et être réactif, c'est la meilleure manière d'accompagner ses clients au quotidien. En tant qu'experts-comptables, nous devons être dans un accompagnement et une anticipation permanente. Surtout, la communication entre un expert-comptable et son client doit être la plus régulière possible, pour l'aider à anticiper sa prise de décision. Pour autant, la principale difficulté que nous rencontrons, c'est celle de rester à jour sur la réglementation de tous les secteurs. Dans notre métier, nous parlons aussi bien de transports, de médecine que d’agriculture, nous devons donc être toujours à l’affût. Un bon expert-comptable doit se former en permanence, c'est pour cela que nous sommes tenus de faire une veille constante sur le terrain, à raison de 120 heures de formation sur une période glissante de trois ans, en plus du cursus initial que nous avons déjà effectué. Nous devons répondre à des contrôles de qualité afin de montrer que nous sommes toujours à la page sur nos sujets : cela peut paraître contraignant, mais ça nous force à ne pas rester sur nos acquis et de passer à côté d’évolutions importantes.







- Comment la profession va-t-elle évoluer dans les prochaines années?

- Selon moi, ce métier est toujours en expansion. La preuve ? Une dizaine de jeunes prêteront serment lors de la journée des experts-comptables et des commissaires aux comptes, et au moins autant de personnes valident actuellement leur diplôme en Corse. D’ailleurs, le nombre de professionnels qui partent à la retraite est nettement inférieur à cela. Nous sommes donc sur une bonne dynamique. Au niveau des stagiaires, nous en avons une trentaine, quand ils étaient à peine une dizaine il y a trente ans. Certains prédisaient que notre profession allait décliner, mais parce qu'elle elle est essentielle, il est normal qu’elle reste sur une pente ascendante.