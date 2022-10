Jean Franceschetti, un "bleu" de toujours s'en est allé

Jean Franceschetti, qui s'est éteint à l'âge de 86 ans, enfant de la Marine de Bastia, c'était un"bleu" de toujours.

Il a joué au Sporting en Division d'honneur, puis en championnat de France amateur avec André Strappe puis en deuxième division - la Ligue 2 de l'époque - sous les ordres de Lucien Jasseron.



Il a été aussi, un peu plus tard, l'entraîneur de l'équipe de division d'honneur du club au sein de laquelle il a évolué en même temps que son frère Georges.

Ses partenaires ont été Paul Orsatti, Jean Vincenti, Paolo Farina, Freddy Gandolfi, cette vieille garde infranchissable qui a contribué à faire naître cette belle légende "bleue".



Une fois les crampons rangés, il a œuvré à la direction départementale de la Jeunesse et des Sports avant de devenir conseiller technique régional de la Ligue Corse de football, fonction qui a permis au ballon rond insulaire de découvrir de nouveaux talents.



Jean Franceschetti était bien sûr membre de l'amicale des anciens du Sporting qui, avec son départ, perd un de ses membres les plus représentatifs.

Au-delà du passionné de foot qu'il était Jean Franceschetti, surnommé du côté de la Marine Fristio, tant il aimait siffler, faisait partie de ces générations de Bastiais qui usaient avec un certain de la macagna.



Corse Net Infos présente à son épouse Geneviève, à ses enfants et petits enfants, à ses frères Joseph et Georges, un autre grand bleu, à sa sœur Flora, à ses parents et amis et à tous ceux que ce deuil afflige l'expression de ses très sincères condoléances.



Les obsèques de Jean Franceschetti seront célébrées le mardi 18 octobre à 10 heures à l'église Saint-Roch de Bastia.

L'inhumation suivra au cimetière de Poghju di Nazza.