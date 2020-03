Jean-Christophe Angelini : « Notre responsabilité est de remettre Portivechju sur une trajectoire de croissance durable »

- Certains disent que vous partagez une vision assez proche de celle du maire sortant sur certains sujets. Quel bilan tirez-vous de son action ?

- On ne peut pas dire que nous partageons la même vision. Il existe des points de convergence comme aussi avec Don Mathieu Santini et d’autres Porto-Vecchiais, mais, à titre principal, des points de rupture. Notre vision du bilan du maire sortant est très critique. On entend dire que Portivechju aurait un peu bougé ces dernières années, ce n’est pas faux, mais je rappelle trois constats simples. Le premier est que le maire sortant a été élu en 1983 au Conseil municipal, il est donc là depuis 37 ans. Donc, son bilan n’est pas celui d’une mandature, mais de près de 4 décennies. Le second est qu’il est maire depuis 2005, il a été élu quand Camille de Rocca Serra était président de l’Assemblée de Corse, puis député, et que ses amis politiques dirigeaient le gouvernement à Paris, comme en Corse, notamment le département. Ensuite, les quelques éléments, qui ont vu le jour, sont davantage des réalisations que des visions et ne s’inscrivent pas dans une globalité. Il y a eu à Portivechju plus d’opportunités de financement que de réalisations s’inscrivant dans une vision planifiée de l’aménagement et du développement du territoire.

- D’abord, parce que j’ai Portivecchju au cœur. C’est l’endroit où j’ai envie de réaliser des choses et que je n’ai jamais vraiment quitté. J’aurais pu décider en 2015, quand j’ai été désigné conseiller exécutif, d’être plus présent à Aiacciu, mais, en dépit des contraintes et des déplacements, j’ai choisi de rester avec les miens, enraciné à Portivechju. J’ai toujours eu à cœur politiquement de défendre ma cité et ma microrégion pour plusieurs raisons. La première est que c’est là que vont mes espoirs et mes projets les plus immédiats. La seconde est que c’est par ce mandat local que j’ai débuté mon parcours de vie : j’ai été conseiller municipal à 25 ans et conseiller général à 35 ans. J’aspire, aujourd’hui, avec une équipe renouvelée et combattive à devenir maire de ma ville. Le mandat de conseiller exécutif me remplit de joie et me permet de réaliser énormément pour la Corse, mais je crois que véritablement celui de maire offre des perspectives de travail et de changement, à la fois, très concrètes et très prenantes pour l’intérêt général et le bien-être de mes concitoyens. C’est ce qui m’a motivé en dépit d’un agenda politique très chargé.- Oui ! Parce que notre projet et notre équipe sont à la hauteur de l’enjeu et surtout parce que l’attente des Porto-Vecchiais est, cette fois-ci, très forte. Quand nous avons démarré au mois d’octobre, on sentait une volonté de changement, elle atteint, aujourd’hui, une puissance incroyable et se manifeste tous les jours dans les contacts que nous avons. Nous avons senti lors de l’inauguration de la permanence et de la présentation de la liste cette aspiration à l’alternance, et même à l’alternative. Je crois qu’effectivement, cette fois-ci, elle devrait se matérialiser.- Je revendique, à la fois, à l’instar de Michel Giraschi et d’autres, une fidélité aux idées que je porte depuis l’origine, et une démarche d’ouverture que j’ai aussi commencé à organiser à Portivechju dès 2001. Pour mémoire, nous avions créé, à l’époque, un GAM (Groupement d’action municipale) afin de mettre en place une démarche de très large ouverture et de rassemblement. C’est encore le cas cette année. Nous l’avons exprimé très tôt, dès la deuxième place de la liste. Plus que de liste et de programme, nous préférons d’ailleurs parler d’une équipe avec des compétences techniques et un projet. Nous essayons d’inscrire notre vision sur un pas de temps de 20 ou 30 ans, et pas seulement sur le temps trop court d’une mandature. Nous avons une vision et un ensemble de propositions qui n’ont pas d’idéologie, pas d’étiquette, qui ne relèvent d’aucun sigle, ni d’aucune chapelle, mais qui tombent sous le sens et sont partagées par l’immense majorité des Porto-Vecchiais. Je le répète : ce n’est pas une démarche idéologique ou partisane, c’est une démarche de large rassemblement. Nous voulons coller à Portivechju, à sa réalité, sa population et sa profonde envie de changement.- 90 % de son programme n’ont toujours pas été appliqués. Il était question, à l’époque, d’un prêt communal à taux zéro, d’un théâtre de verdure de 2000 places, de la réhabilitation d’u Paradisu à l’Ospedale, de l’extension du port de plaisance, de la mise en route du PLU, d’un Open data pour les ressources… Toutes ces choses n’ont pas connu le plus petit début de commencement. Donc, il y a très loin de la coupe aux lèvres ! Les Porto-Vecchiais l’ont compris. Ils adhèrent, aujourd’hui, à notre vision et à notre projet que nous comptons bien appliquer avec une équipe opérationnelle immédiatement.