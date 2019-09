Jean-André Miniconi : "oui, je suis bien candidat aux municipales"

"Que proposent le Maire et sa municipalité : plus de béton, plus d’immeubles, plus d’habitants, le tout sans aucun équipement public. Inutile d’insister, je vous renvoie au PLU" a poursuivi Jean-André Miniconi.





Pour lui, il faut réagir.

"C’est ce que nous faisons. Des groupes de travail sont à l’œuvre. Ils examinent les réalités et les perspectives. Ils s’attèlent à proposer des solutions ambitieuses mais néanmoins réalistes. Elles seront présentées prochainement.Je peux déjà vous dire qu’elles seront en rupture avec la politique actuelle de la ville" a t-il commenté



Elles s’articuleront autour de 10 points.

Identité et culture

Lien social

Centre-Ville et quartiers périphériques

Les grands projets

Politique du logement

La mobilité

Traitement des déchets

PLU

Sport et jeunesse

Finances locales





"Ces priorités expliquent s’il le fallait le sens de mon engagement. Chacun connait ma sensibilité politique, toutefois je ne suis inféodé à aucun parti.

Au risque de me répéter je crois au nécessaire rassemblement qui transcende les clivages et s’adresse à tous les Ajacciens et toutes les Ajacciennes, à toutes les composantes politiques, économiques, culturelles et sociales qui partagent nos valeurs pour bâtir un projet partagé porteur d’un progrès collectif.



Pour moi les élections municipales ne doivent pas être l’occasion d’exacerber les appartenances politiques. Il y a d’autres scrutins pour cela.



Là aussi, pour couper court à certains fantasmes je n’ai d’autre ambition que de servir ma ville et l’intérêt général. J’ai prouvé par le passé que je n’étais pas accroché au mandat électif " a commenté le candidat à l'hôtel de ville d'Ajaccio



Une fois exposé "les éléments de clarification qui s’imposaient" à se yeux. Jean-André Miniconi n'a pas manqué de rappeler que c'est mettre en avant ce qui l'anime dans sa démarche : "une volonté de changement et de renouvellement des pratiques et de l’action publique : en deux mots l’alliance des compétences et de l’intégrité."



Et cette ultime phrase : "J’insiste sur le fait que le ciment de notre engagement n’est pas constitué par l’hostilité ou l’ambition mais simplement par une volonté forte de changement."



En clair : "Un projet, des compétences, de l’expérience, des hommes et des femmes de bonne volonté levant la tête et regardant dans la même direction. Celle d’une ville où chacun y trouve sa place et où il y fait bon vivre."