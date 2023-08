Jacques Nienaber (Springboks) à Biguglia : la sérénité de la sélection sudafricaine

-Il est à la tête de la meilleure équipe, celle qui jusqu'au 28 octobre prochain est toujours championne du Monde en titre. C'est dire s'il pourrait "rouler les mécaniques" mais ce n'est pas le genre de l'homme qui a répondu, spontanément, aux sollicitations des journalistes.

En tout cas, Jacques Nienaber; qui a gravi tous les échelons techniques sudafricains jusqu'à parvenir à la tête des Springboks ne s'est pas fait prier quand il s'est agi d'évoquer, même brièvement, la Corse, le Rugby et la Coupe du Monde.





La Corse ?

"C'est un terrain de préparation idéal avant d'entrer dans la compétition d'autant plus appréciable que l'hiver bat son plein dans l'hémisphère sud. Et il y a l'accueil, merveilleux, des Corses que nous apprécions énormément. Et nous faisons en sorte de leur rendre cette chaude cordialité qui nous est réservée.



La préparation ?

Nous parvenons à nous concentrer totalement sur notre objectif - c'est l'essentiel - mais aussi à rencontrer les gens qui viennent vers nous sans que cela ne perturbe notre préparation



Les Springboks favoris ?

"Non les favoris ce sont les Français. Certes nous sommes les champions en titre, mais nous allons rencontrer encore beaucoup d'autres équipes, la route pour aller bout sera certainement..."



L'Irlande et l'Écosse pour débuter, ce ne sera pas facile ?

"C'est comme ça, c'est le tirage. Nous savons que ce sera un groupe difficile. On sait qu'il y a de grandes équipes. Une qui est 5e mondiale, une qui est 1ere, une troisième qui est seconde. Mais si nous allons en quart, nous pourrions aussi rencontrer la France ou la Nouvelle-Zélande. Cela veut dire que la compétition sera difficile pour tout le monde".



- Les All Blacks, la France, les Wallabies ?

"On a joué contre les Blacks. Nous avons perdu une fois et gagné la seconde fois. On a vu la France jouer et gagner contre l'Australie. Les Wallabies sont de grands joueurs aussi."



Jacques Nienaber, sans doute conscient qu'il y a toujours loin de la coupe aux lèvres, en tout cas convaincu qu'à l'approche de l'échéance de septembre il importe de faire preuve encore et toujours de sérénité, n'ira pas au-delà de ce bref constat…