Interpellations en Corse : dix personnes transférés à Paris, une relâchée

Maria Bettina Colonna le Mercredi 11 Décembre 2019 à 13:28

Ce mercredi 11 décembre dix des onze personnes interpellées et placées en garde à vue lundi dans le cadre de l'enquête sur une série de tentatives d'attentats qui ont eu lieu sur l'ile au printemps dernier, ont été transférées à Paris et la onzième a été relâchée, a indiqué ce mercredi de source proche de l'enquête.



Selon le quotidien Le Figaro les dix personnes interpellées ont été transférées dans les locaux de la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police judiciaire à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Leur garde à vue peut durer 96 heures. La 11e, une femme, a été relâchée. Parmi les personnes visées, plusieurs étaient emprisonnées pour d'autres raisons et ont été extraites de leur lieu de détention.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements