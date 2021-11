Intempéries : une quarantaine d'interventions des pompiers en Haute-Corse

En alerte jaune depuis ce samedi 13 novembre, la Haute-Corse a subi des fortes pluies et ce dimanche les pompiers ont été mobilisés sur 37 intervention sur le département mais plus particulièrement dans la région bastiaise. "Heureusement il n'y pas eu de blessé. - rassurent les services de secours - mais l'activité a été importante." Plusieurs caves et garages ont été inondés : six interventions ont donc eu lieu à Ville di Pietrabugno, deux à Brando puis à Sisco mais aussi à Calvi. A Corte des personnes sont restées coincées dans deux ascenseurs à cause d'une panne électrique et à Castellare di Casinca un palmier a pris feu à cause de la foudre.

A Biguglia les sapeurs-pompiers ont mis à l'abri huit personnes qui s’étaient engagées en voiture sur la RT10 après le rond-point de Casatorra où la quatre voies a aussi été coupé à la circulation entre 13h30 et 14h30 en raison du débordement d'un canal.



Dans un communiqué la préfecture de Haute-Corse indique que des fortes averses orageuses concernent encore le département en cours de nuit de dimanche à lundi. La région de la Castagniccia au Cap Corse sont le plus exposées. Les cumuls supplémentaires, très hétérogènes, peuvent atteindre ponctuellement 80 à 100 mm d'ici demain matin.