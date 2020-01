"Insultes" sur Twitter : un militant du STC dépose plainte

"Voilà pour demain c'est prêt. Bolaci anciennement Cibola, qui a eu son compte suspendu, devra s'expliquer avec Talamonette devant la justice" explique Philippe Franchini.

"Bolaci et Talamonette insultent à tout va depuis des mois. Bolaci étant le plus virulent et le plus vulgaire" poursuit-il

"Ayant moi même fait l'objet d'insultes, je devais me rendre à la gendarmerie ce dimanche après midi mais en raison du nombre de personnes qui se sont manifestées et qui m'ont fait parvenir des captures d'écrans, je suis contraint d'imprimer ces nouveaux témoignages afin de les remettre aux gendarmes" ajoute Philippe Franchini bien décidé à aller devant les tribunaux.

"Je prendrai contact dès demain matin avec un avocat afin que celui-ci fasse le nécessaire pour obtenir l'identité de ces 2 personnes afin de les traduire en justice".

Il invite tous ceux que cela intéresse à lire les témoignages qui se sont accumulés sur son compte Twitter ( @PHILIPPEFRANCH6) ainsi qu'à prendre connaissance du nombre de "j'aime" obtenu par sa démarche.



"Ce qui est surprenant dans cette affaire c'est que Bolaci est au courant de certaines informations privées concernant 2 personnes : Mme G. et moi même per exemple.

Il est inquiétant que cette personne ait des informations privées.

Qui se trouve derrière ce pseudo ?

Je déposerai plainte en milieu de semaine" conclut, déterminé, Philippe Franchini en diffusant sur compte les captures d'écran de ses échanges avec les deux personnes visées par sa démarche.

Edifiant !