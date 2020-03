Inseme Valincu : une initiative solidaire pour conjurer le confinement

Charles Monti le Jeudi 19 Mars 2020 à 13:42

Un sac de courses déposés devant la porte, une aide pour les devoirs des enfants, un passage à la pharmacie, un chien promené, l'accompagnement chez un médecin ou un simple coup de téléphone pour rompre la solitude. Autant de gestes simples qui peuvent rendre le confinement plus supportable. Une nouvelle solidarité "sans contact" s'organise en Corse comme dans le reste du monde.

Dans le Valincu, à l'initiative d'Anthony Bressy, un site internet pour s'entraider vient de voir le jour. Vous pouvez vous y inscrire et proposer de l'aide ou en demander. Voici l'adresse www.inseme-valincu.com (cliquez sur l'image pour accéder directement ai site)



Les appels pour aider, les médecins, les infirmiers et tous ceux qui doivent rester chez eux, se multiplient sur les réseaux sociaux : partagez vos initiatives solidaires en écrivant à corsenetinfos@gmail.com

