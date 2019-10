Incendies : un bilan 2019 encourageant en Haute-Corse

Avec seulement 58 feux de forêts entre le 1er juillet et le 9 octobre, 2019 est une bonne année. Les services de secours incendie ont limité la superficie détruite a 118 hectares.. La côte orientale a été la plus touchée.Un bilan plutôt encourageant pour le conseil départemental de la sécurité civile qui se félicite de ces résultats.Depuis deux ans, la Haute-Corse reste sous la barre des 60 feux de forêts.Entre 2010 et 2017, il y avait en moyenne une centaine de feu lors de cette période.Cette nette amélioration s'explique notamment par un travail important du SIS 2B qui effectue un travail de reconnaissance important sur le terrain.Ce bon bilan est aussi en lien avec l'utilisation de nouveaux outils comme la cellule météo mise en place pour cette période et les plan communaux de sauvegarde, un outil de gestion de crise en cas de risque majeur (inondation, feu de foret, tempête…) à la disposition de 74 communes.François Ravier, préfet de Haute-Corse est enthousiaste "Aujourd'hui on récolte les fruits de ces engagements collectifs. Nous gagnons en connaissance du terrain."Cependant, ce dernier appelle à rester vigilant "la saison à hauts risques est terminée mais nous ne sommes pas à l'abri de feux d'hiver. A présent nous entrons dans la période des risques d'inondation."En effet, tout le monde se souvient l'épisode désastreux des feux de Calenzana fin février 2018.Pour affronter les éventuelles inondations, voici les recommandations de la préfecture de Haute-Corse...