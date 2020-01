Incendie dans une villa à la sortie de Calvi: deux personnes incommodées

Les pompiers du Centre d'Intervention et de Secours de Calvi sont intervenus ce mardi soir à 23 heures pour un incendie qui s'est déclaré dans une villa située face au complexe sportif Calvi-Balagna, lieu-dit Capella, route de Calenzana, commune de Calvi.

Sur place, d'importants moyens et pompiers avec à leur tête le chef de garde ont été dépêchés sur place. Deux personnes, dont un homme et une femme âgés de 60 et 65 ans, incommodées par la fumée ont été secourues et transportées au Centre Hospitalier Calvi-Balagne. L'origine de l'incendie n'est pas connue. L'incendie qui s'est déclaré sans la salle à manger a été maîtrisé