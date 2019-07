Important départ de feu à Pancheraccia

Rédigé par C.-V. M le Dimanche 21 Juillet 2019 à 16:23

Un incendie a éclaté ce dimanche à 16 heures à proximité de la route territoriale 50 ( ex nationale 200- sur le territoire de la commune de Pancheraccia. Le feu, très virulent, progresse à travers un gros maquis. 5 000 m2 avaient déjà brûlé à l'arrivée des secours. Un tracker, un hélicoptère bombardier d'eau et un groupe d'intervention feux de forêts combattent actuellement les flammes. Plus d'infos à venir

