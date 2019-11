INSOLITE - L’utile précision du panneau routier

GAP le Mardi 5 Novembre 2019 à 12:33

Du côté de Porto-Vecchio on possède, de manière évidente, l'art de la précision. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas compris cette interdiction de stationner s'applique à tous les véhicules et pas seulement à ceux dont la couleur est affichée sur la panneau en question.

Il est vrai que dans une société de plus en plus assistée toute précision est bonne à prendre. Dans tous les cas, à bon entendeur...

