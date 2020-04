IMAGES - Bastia confinée

C.-V. M le Samedi 25 Avril 2020 à 21:01

Sous le ciel gris ou éclatant d'avril, Bastia, comme les autres mille et une villes à travers le Monde, impactées par le Covid-19, a du mal à vivre confinée. Place Saint-Nicolas déserte abandonnée aux pigeons, passerelle et allée Est de la même place sans la moindre trace de vie, pas davantage âme qui vive boulevard Paoli, cours Pierangeli, rue Napoléon : que c'est triste Bastia au temps du confinement !

On ose espérer que la ville, comme toutes nos belles cités de Corse, va très bientôt s'animer et vibrer - vivre tout simplement - comme à ses plus beaux jours. Nous en avons tant besoin pour oublier les images, éloquentes, de cette ville morte rassemblées par un de nos lecteurs.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements