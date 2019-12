I scontri di u vinu in Erbaghjolu : un veru piacè

Tout commence en 2013 lors d’une soirée entre amis amateurs de vins, la réflexion est suggérée : « Plusieurs villages ont leur jour de fête, pourquoi pas nous ? ». La date est choisie en fonction du solstice d’hiver et un an plus tard avait lieu la première Scontri di u vinu.

Et cette anecdote à son importance car ce sentiment festif est particulièrement présent. En effet, ce qu’on retient surtout ce sont les sourires et la bonne humeur omniprésente. Le plaisir de découvrir des produits locaux produits par de petits artisans tels qu’Atelier Corse, basée à Sotta, et leurs sels aux milles saveurs. Nous avons aussi rencontré Testa Maura aux huiles de beautés parfumés 100% biologique.





Quant à Nicolas Battini, il nous présentait sa farine de châtaigne produite avec son frère Aurélien. Tout est absolument local et dans le respect total du produit. Cette année, une tonne de châtaignes a été ramassée pour produire environs 400 kg de farine. Ils promeuvent des valeurs artisanales et paysannes.

A l’entrée se trouvait U Deliziu et leurs frappes et beignets que nous pourrons également retrouver à Aléria le 18 et 19 Janvier 2020 pour la Fiera di San Marcellu.

Le collectif Cucina Corsa, association de passionnés de la cuisine corse forte d’environs 30 membres dont 6 chefs cuisiniers, nous proposé une dégustation de miagliaccioles, médaillon de sanglier rôti au miel et cake aux pommes et à la farine de châtaigne. Tout était évidemment délicieux.

Dans l’arrière-cours nous pouvions également se procurer huitres, crevettes et figatelli.





Pour accompagner tous ces mets, nous avions 14 vignerons venant de toute la région pour nous faire partager leurs cuvées et l’amour de leurs vignes.

Nous avons rencontré Ange-Marthieu, dont le parrain et le propriétaire du Clos Canereccia. Pas de crainte, la relève est assurée, le jeune homme à ses fiches pour répondre à toutes nos questions.

Le Clos Nicrosi est nouveau à l’événement mais vieux dans ses terres. En effet, le domaine date de 1951 dont le cépage italien à base de vermentino pour ses blanc est reconnu par ses pairs.

Les enfants n’étaient pas mis de côté puisqu’un atelier spécial Noël était à leur disposition grâce à Céline et Sofia. Grâce à elles, ils ont pu créer des boules de Noël, sapins, bougeoirs, etc. pendant que leurs parents profitaient des festivités.