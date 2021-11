I Ciucciarelli, un nouveau concept de magasin pour bébé a ouvert à Calvi

Avenue Santa Maria, à Calvi, Maria-Francesca Mariani a ouvert en octobre dernier la boutique d’articles pour bébés et enfants "I Ciucciarelli". "C'est un projet qui mûrit depuis plus d'un an", explique la jeune femme."Je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Avec deux magasins à Liusla qui proposent de la puériculture, et deux magasins qui ne font que les vêtements, j'ai pu constater un réel besoin de diversité en Balagne pour ce qui est de la puériculture." Ainsi cette maman a décidé d'ouvrir ce store où l'on peut trouver des marques de créateurs insulaires et des marques qui ne sont pas vendues dans les autres boutiques de Balagne pour ne pas entrer en concurrence avec les boutiques existantes. J'ai également voulu mettre en avant les créateurs corses, qui méritent d'être connus compte tenu du talent qu'ils ont".



Mais ce qui fait la particularité de I Ciucciarelli ce sont les ateliers bébés que Maria-Francesca organise en collaboration avec a Marine Guidicelli de Piuma di Mà " J'ai toujours été attirée par le domaine de la périnatalité. Quand j'ai eu ma fille, j'aurais souhaité avoir ce genre d'aides à mes côté. En dehors de la PMI, et quelques visites de la sage femme, certaines jeunes maman peuvent se sentir légèrement abandonnées" précise Marine, infirmière formée à l'École du Bien Être qui donne vie à ces ateliers. "En devenant parents, on n'a pas forcément toujours les bons gestes et les bonnes techniques. Le premier atelier était destiné aux massages et relaxation des bébés. Le second, était une initiation au portage des bébés dans les écharpes. Comment les nouer, savoir bien placer bébé. Des nombreuses techniques qui s'apprennent facilement avec les bonnes explications lors de ces ateliers qui permettent d'accompagner et d'aider les futures et jeunes mamans, et bien évidemment les papas aussi."

Pour le prochain atelier, qui aura lieu avant Noël, le thème n'est pas encore défini. Mais ce serait peut-être la diversification alimentaire, de nouveau les massages bébé ou encore le soutien à l'allaitement.

Afin de respecter les mesures sanitaires, la réservation est souhaitée.



De plus, Maria-Francesca propose la livraison gratuite dans toute la balagne, de Petralba à Galeria.