Hippisme : Retour gagnant pour Alexandre Lastrajoli

L’émotion est palpable à l'aune du chemin parcouru. Alexandre Lastrajoli n’est pas un poussin de l’année ; il a commencé dans le monde des courses hippiques en 1996, alors qu’il avait seulement 15 ans, en entrant à l’École des lads de Chantilly. Il faut avoir fait l’ascension de la plaine de Chantilly en hiver pour comprendre que l’on est bien loin des côtes ensoleillées de Porto-Vecchio. Mais la passion était chevillée au cœur, car chez les Lastrajoli, monter à cheval, c’est comme prendre sa voiture. Des cours d’éducation hippique aux champs de courses, Alexandre allait suivre un raisonnement logique qui allait le mener partout sur l’archipel, mais aussi et surtout au-delà de la Méditerranée jusqu’en 2014. Une année charnière où un certain ras-le-bol allait prendre le dessus et Alexandre allait remiser sa casaque.

Cinq longues années s’écoulèrent avant que le manque ne se fasse à nouveau sentir d’une manière insistant. Heureusement pour lui, le COVID était présent et Alexandre allait devoir encore attendre.

À la fin de l’année 2022, tout devenait plus concret. L’hiver dernier il retrouvait ses marques à Marseille avant une première course en juin avec le cheval de Franck Ayadat « Diabolo Corsica ». Les premières victoires intervenaient à Biguglia en octobre.



Dès lors Alexandre s’offrait un automne et un hiver haut de gamme avec un succès à Marseille le 27 novembre suivi d’un second succès et d’une deuxième place sur l’hippodrome phocéen deux semaines plus tard. Le 17 décembre à Pornichet, il s’imposait à nouveau pour un grand propriétaire Augustin Normand sur un cheval entraîné par Gianluca Bietolini, avant de prendre part voici quelques jours à un Challenge international en Libye où il se classait cinquième. Au total sur 34 montes, Alexandre Lastrajoli comptabilise neuf victoires et 15 places dans les cinq premiers. Un bilan éloquent : « Tout s’est bien enchaîné finalement. J’aurais dû faire Deauville, mais pour des problèmes logistiques cela ne s’est pas réalisé et puis il y a eu Pornichet et ensuite la Libye à Tripoli où cela a été, à la fois, une belle expérience professionnelle, mais aussi humaine ».





« Je vais encore devoir manger des carottes »



Alexandre Lastrajoli n’aura pas le temps de souffler en ce début 2024 avec des échéances très rapprochées : « Je vais enchaîner le 3 janvier à Lyon, le lendemain à Marseille, après je monte à Pornichet, le 7 janvier avant de courir encore à Marseille le 9 janvier. C’est le programme du début 2024 avec je l’espère la possibilité de me retrouver à Cagnes-Sur-Mer dès la mi-janvier ».



Malgré ces résultats et ce bel enchaînement à venir, le Porto-Vecchiais demeure les pieds bien ancrés dans la réalité : « se fixer un objectif c’est toujours un peu compliqué. Il est évident que je profite de l’instant présent. A 41 ans je n’ai pas de temps à perdre tout en sachant que plus on avance en âge plus la gestion du poids se pose, même quand on fait attention. Il est certain que je prends beaucoup de plaisir et puis l’expérience me permet d’appréhender les situations de manière différente. J’ai sans doute appris à patienter et à fermer ma gueule. Après je pense que je vais devoir manger des carottes pendant un certain temps encore, mais c’est le prix à payer. Au regard du chemin parcouru en quelques mois, j’éprouve une grande satisfaction personnelle d’avoir relevé ce défi et ce grâce au soutien d’amis proches ». Dès ce dimanche Alexandre Lastrajoli va quitter Porto-Vecchio pour préparer ses courses. De belles pages sont encore à écrire avec quelque part cette émotion à fleur de peau, signe évident que la passion se vit au plus profond de l’être contre vents et marées…