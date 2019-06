Hélène Becu, une artiste inspirée par la Corse

« La force des contrastes, la lumière exceptionnelle, la puissance de la montagne et la douceur des rivières sont autant de sources d’inspiration que je trouve en Corse » explique Hélène Becu qui a installé depuis un an son atelier dans la vallée de l’Asco.



Artiste inspirée et femme dynamique, c’est également par l’Aïkido qu’Hélène Becu va chercher ses ressentis pour les lier aux spectaculaires panoramas de la Corse.



L’alliance d’un ressenti, d’une sensation profonde et d’une réalité magnifique s’exprime sur toile ou similicuir, à l’huile et au couteau, parsemée, de sable insulaire ou filée. C’est une Corse abstraite et nouvelle qui donnée à regarder.



De nombreuses fois primée et exposée dans le monde entier. De Seoul à Propriano Hélène Becu dessine une île aux nombreuses beautés.