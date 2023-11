Haute-Corse : Un week-end d'animations pour le Téléthon

Bastia : Pédaler, courir et donner



Ce mercredi, les cyclistes d'EDF ont parcouru Corte et Lucciana, préparant le terrain pour un weekend rempli d'exploits remarquables. Demain, le 30 novembre, un groupe déterminé du personnel d'EDF se lancera depuis le Fango à 10h30, marchant en direction de Montesoro. Simultanément, un autre groupe partira de Lucciana, sprintant pour rejoindre la cohorte de Bastia.



Jeudi 30 novembre, l'Hôpital de Bastia se transforme en un lieu de solidarité de 9h à 18h, avec une vente dynamique d'objets organisée par le patronage de Saint Joseph.



Samedi 2 décembre, le théâtre de l'Alb'oru résonnera avec deux spectacles de danse à 16h et 20h30, mettant en vedette les écoles de danse locales. Un stand de rafraîchissements et des options de restauration de 14h à 22h prolongent la magie du Téléthon.



Corte : Cadython à la course de 24 Heures



Le vendredi 1er décembre, le casino accueillera le Cadython dans l'après-midi, animé par les étudiants en Master 2 de la classe universitaire de Mme Geronimi.



Le vendredi 1er décembre et le samedi 2 décembre, la Sécurité civile, en collaboration avec le CCAS et la mairie, orchestrera une course de 24 heures. Avec un mélange de rafraîchissements, de costumes, de chanteurs, de drive couscous, de structures gonflables et de restauration, le départ est prévu à 10h pour une expérience mémorable du Téléthon.



Poggio d'Oletta : Samedi animé et convivial



Le samedi 2 décembre à partir de 10h, la salle polyvalente de Poggio d'Oletta sera le théâtre d'animations de la réserve communale de sécurité civile, de démonstrations et d'initiations à la danse de salon. Un concours de boules à 10h et un concours de belote à 17h ajoutent une touche compétitive à cette journée pleine de générosité.



Rogliano et Calenzana : Loto et loterie solidaire



Le 2 décembre à partir de 14h, Rogliano vibrera au rythme du loto tandis que Calenzana tentera la chance avec une loterie.





Ventiseri et Ile Rousse : Entre bridge et efforts physiques



Le 2 décembre à Ventiseri, un tournoi de bridge débutera à 13h, offrant une option détendue pour soutenir le Téléthon. Le dimanche 3 décembre, sur la Marinella à Ile Rousse, une journée d'aviron et de vélo, agrémentée de calculs de dépense énergétique et de performances musicales, promet d'être un moment convivial et sportif.



Pour plus d'informations sur l'événement à Ile Rousse, contactez le 06 77 85 75 26. Venez nombreux soutenir le Téléthon et partager ces moments d'unité et de solidarité en Corse !