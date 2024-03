Handball N3 - Défaite amère à domicile : le GFCA s'incline face à Grasse

Dans un match qui laissera des traces dans les esprits des supporters, le GFCA (Gazélec Football Club Ajaccio) a subi une défaite amère ce dimanche 3 mars à domicile face à Grasse, lanterne rouge du championnat de Nationale 3. Le score final de 30 à 29 en faveur de Grasse témoigne d'une rencontre tendue et indécise jusqu'aux dernières minutes, mais aussi d'une prestation en dents de scie de l'équipe ajaccienne.

Les statistiques individuelles ne suffisent pas à masquer les lacunes collectives du GFCA. Les arrêts de Bravo et Perrimond, ainsi que les buts de Boury-Cavalli, Maouds, Tamirou et Vially, n'ont pas été suffisants pour contrebalancer les erreurs répétées de l'équipe. L'évolution du score a été un récit oscillant entre espoir et désillusion pour les supporters locaux. Si le début de la rencontre laissait entrevoir un certain équilibre, la première mi-temps a vu Grasse prendre l'ascendant, menant 16 à 12 à la pause. Un écart significatif qui a pesé lourd sur le moral des supporters.

La deuxième mi-temps a vu une tentative de réveil de l'équipe ajaccienne, avec un retour spectaculaire pour égaliser à 18 partout à la 36e minute. Cependant, malgré cette lueur d'espoir, le GFCA a été victime de ses propres erreurs, accumulant neuf pertes de balles et ratant plusieurs occasions cruciales de marquer. La partie s'est jouée dans les dernières minutes, avec le GFCA menant 29 à 28 à seulement 1 minute et 45 secondes de la fin. Cependant, une mauvaise gestion du temps et des possessions a permis à Grasse de renverser la vapeur et de s'imposer sur le fil, sans même avoir à déployer un jeu exceptionnel.

Cette défaite à domicile contre le dernier du championnat soulève des questions cruciales sur la motivation, l'engagement et la cohésion de l'équipe ajaccienne. Les supporters, désabusés, s'interrogent sur la capacité du GFCA à rebondir et à redresser la barre pour la fin de saison. Au-delà de la déception, cette rencontre laisse un sentiment d'inachevé et met en lumière les défis qui attendent le GFCA dans les semaines à venir. Reste à voir si cette déconvenue servira de catalyseur pour une réaction d'orgueil et une fin de saison plus glorieuse.