Handball N3 : Corte large vainqueur de Nice

Cosec municipal de Corte, HB Corte bat ASBTP Nice Handball 31-26 (mi-temps : 19-12)

Arbitres : MM. Borelli et Grisel.

Corte

Ribeiro (16 arrêts et un but) ; Belmonte ; Barros Mineiro ; Arnaud Galibert (1) ; Florian Galibert (3) ; Niang (7) ; Gimenez (6) ; Demesy ; Rossi (7) ; Moulin (2) ; Lanery (2) ; Morato (1) ; Ouadah () ; Coggia (1).

Nice

Charlier (8 arrêts); Hamila ; M’hamed Yahia (4) ; Aziz Yahia (1) ; Benaissa (6) ; Salemi (2) ; Almeras (1) ; Calleri (1) ; Rabenandrasana ; Scalisi (2) ; Pons (2) ; Touroume (7).



Après un début de match poussif, les Cortenais se ressaisissaient pour prendre la mesure de leurs adversaires après 5 minutes de jeu en prenant l’avantage à 5-4. Dès lors, ils ne laisseront plus le doute planer sur cette partie. Niang et Rossi, entre autres, se montreront des plus efficaces avec sept buts chacun ! Progressivement, les montagnards font le trou et la pause est sifflée largement à leur avantage sur la marque de 19-12.

De retour des vestiaires, le HBC maintient le rythme et à l’efficacité des attaquants, répond un grand Ribeiro sur sa ligne. Une fois encore le portier cortenais a survolé la rencontre de sa classe. Jamais dans cette deuxième période, les Cortenais ne laisseront d’espoir à des Niçcis totalement étouffés.

C’est donc facilement que le HB Corte se défait de son adversaire du jour sur la marque sans appel de 31 buts contre 26. Les cortenais restent bien accrochés à la deuxième place du classement général avec un tout petit point de retard sur le leader Chateauneuf. Un leader que les Cortenais affronteront d’ailleurs samedi prochain. Un déplacement périlleux qui pourrait permettre aux hommes du président Orsatelli de s’installer seuls à la première place du classement général en cas de victoire !