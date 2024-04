Handball N3 : Corte conforte sa première place face à Lattes

Corte a couru après le score durant les sept premières minutes face à une équipe de Lattes bien en jambe et volontaire. Aidée, toutefois, par une paire d’arbitres ne sifflant que dans un sens… Mais dans la minute suivante, un triplé de Gimenez permettait aux Cortenais de prendre l’avantage pour ne plus jamais le laisser : 8-5.



Un arrêt de Ribeiro et des tirs placés de Gimenez, Morato et Niang accentuaient la marque en faveur des protégés de Magne. Malgré de nombreuses balles perdues en attaque, le Hand Ball Corte filait tranquillement vers la mi-temps en étouffant son adversaire, incapable de revenir dans le match. D’autant que Ribeiro était une nouvelle fois impérial sur sa ligne. Et la pause était sifflé avec sept buts d’avance pour les Cortenais : 16-9.