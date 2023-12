Handball N3 : Corte conforte sa place de leader

Mais à l’entame de la deuxième période, et contre toute attente, le HBC se relâchait et encaissait un 5-1 en sept minutes, tandis que Ribeiro stoppait 5 tirs de Ferrand, Pichon et Gerin. Sinon l’addition aurait été plus lourde et bien plus délicate à gérer. Il est vrai que le changement de gardien du côté de Vitrolles en fin de première période a perturbé les locaux. Il est vrai que Maoudjoudi était en état de grâce en multipliant les arrêts. Cela était de nature à redonner espoir à Vitrolles qui revenait à sept points de leurs adversaires à la 40e minute : 25-18.

Sous l’impulsion d’Arnaud Galibert, de Gimenez et de Morato, le HB Corte reprenait la main sur ce match en replaçant Vitrolles à dix points à la 49e minute : 31-21. Tandis que Ribeiro était encore impérial sur sa ligne ! C’était le moment d’intégrer les jeunes et de faire souffler les anciens pour parachever la victoire. Mebarek ouvrait son compteur et Niang concluait à 35-28.