Handball N2 : Le HB Corte vient à bout de l’AS Monaco

HB Corte - AS Monaco : 25-24 (13-13)

Cosec municipal de Corte.

Arbitres : MM. Guillot Et Salvador

HB CORTE

Ribeiro (2 arrêts) ; Rodier (8 Arrêts) ; Chamekh (3) ; Coggia ; Galibert Arnaud (1) ; Galibert Florian ; Gimenez (4) ; Lanery (3) ; Legrand (1) ; Mebarek (2) ; Morato (3) ; Niang (3) ; Pannequin (2) ; Rossi (3). Coach : A. Magne



AS MONACO

El Kamel (17 Arrêts) ; Benini (2) ; Charousset (2) ; Didierjean (3) ; Gisson ; Guerin ; Mainar Perez (3) ; Mediouni (3) ; Mohamed ; Morinet (4) ; Picard ; Rabenandrasana (1) ; Schaff (6). Coach : A. Hamir.





Même si Rossi ouvrait la marque, les Cortenais ont dû cravacher dur pour maintenir l’AS Monaco à distance. Et le score est resté très serré jusqu’au quart d’heure de jeu. En effet, les hommes d’Adrien Magne creusaient l’écart grâce à Morato, Niang, Gimenez et Rossi pour porter la marque à 11-7. Mais le HBC pêchait ensuite par maladresse ou butant sur le gardien monégasque El Kamel. Un gardien qui a sorti le grand jeu ce samedi avec pas moins de 17 arrêts !

Et l’AS Monaco revenait progressivement dans le match à cause d’un temps faible des locaux. Ils parvenaient même à égaliser à 13-13 dans les dernières secondes de cette première période.

De retour des vestiaires, les Cortenais reprenaient l’avantage, sans pour autant se mettre à l’abri. Et le suspens restait entier entre ces deux formations. Heureusement que le collectif cortenais a été efficace et c’est le point majeur de cette partie. Un collectif au mental d’acier qui a su rester dans le match alors que l’AS Monaco prenait l’avantage à la 45e. Morato, puis Gimenez et Lanery permettaient au HBC de rester dans le coup tandis qu’Arnaud Galibert donnait un tout petit point d’avance à ses coéquipiers. Monaco revenait à égalité à 24 partout et le score ne bougeait plus durant 5 minutes. Cinq longues très longues minutes avec une issue particulièrement incertaine. Des minutes insoutenables avec un arrêt du Cortenais Rodier et un du monégasque El Kamel.

Finalement Mebarek libérait le Hand Ball Corte en inscrivant ce 25e but synonyme de victoire. La prochaine journée aura lieu le 21 septembre (16 heures). Le HBC se rendra à Antibes.