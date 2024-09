Handball N2 : Corte sombre à Saint-Raphaël

Le Handball Corte, présidé par JO Orsatelli, a entamé sa saison de Nationale 2 (poule 6) par un déplacement redouté chez Saint-Raphaël, grand favori du championnat. Face aux jeunes talents du centre de formation varois, les Cortenais ont montré de belles intentions mais ont finalement dû s'incliner 37-27.



Les hommes du HBC Corte ont pourtant réalisé une belle entame de match. Dès la 3e minute, Niang permettait aux siens de prendre un léger avantage (1-2), mais les Varois, solides et expérimentés, reprenaient rapidement le contrôle de la rencontre. Les coéquipiers de Niang, Chamekh, Gimenez et Pannequin restaient néanmoins au contact, ne comptant qu’un point de retard à la 20e minute (10-9). Ribeiro, impérial dans les buts, enchaînait les arrêts pour maintenir son équipe à flot.



Mais les dix dernières minutes de la première période allaient changer la donne. Les Cortenais se montraient imprécis en attaque et butaient à plusieurs reprises sur Fuchs, le gardien de Saint-Raphaël. Résultat : les Varois en profitaient pour creuser l'écart et regagnaient les vestiaires avec une avance confortable de huit buts (18-10).



En seconde période, la physionomie du match restait inchangée. Saint-Raphaël, toujours aussi efficace en attaque et solide en défense, continuait d’accentuer son avance. Malgré les efforts de Chamekh, Niang et Lamery, le HBC Corte ne parvenait pas à inverser la tendance. À la 53e minute, les Corses étaient distancés de 7 points (27-20) et s’inclinaient finalement sur le score de 37-27. Le président Orsatelli reconnaissait la supériorité de Saint-Raphaël, tout en regrettant une défaite qu'il juge "un peu trop lourde au vu de la partie". Il ajoutait : "Nous avons accumulé les maladresses devant le but, et à ce niveau, cela se paye immédiatement. Sans compter que l'arbitrage a été plutôt sévère à notre encontre."



Le prochain rendez-vous pour le HBC Corte se tiendra samedi prochain au COSEC de Corte, où l’équipe accueillera l’AS Monaco pour tenter de décrocher une première victoire cette saison.