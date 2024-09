Handball N2 : Corte revient de très loin

Malgré cela, Ghuilerand Granges ne lâche rien et continue de coller au score. Ce sont finalement les Cortenais, bien plus efficaces en attaque et améliorant leur défense, qui rentrent aux vestiaires avec un avantage d’un but : 14-13.

La deuxième période s’annonce compliquée pour Corte, avec deux tirs manqués dès la première minute. Le HBGG n’en profite pas, et le score reste bloqué pendant quatre minutes. Même si Niang permet au HBC de mener de deux points à la 34e minute, ce sont les visiteurs qui poussent très fort pour égaliser et prendre l’avantage, menant 19-15 à la 42e. Les locaux sont alors dans un temps faible. Malgré le soutien du public, ils multiplient les maladresses et se montrent imprécis devant le but, face à un gardien en état de grâce. De plus, le manque d’agressivité et d’attention en défense n’arrange pas les choses. Corte, méconnaissable, voit les visiteurs creuser l’écart avec cinq buts d’avance à la 51e minute : 20-25. On pense alors que le match est plié, tant les Cortenais semblent démobilisés.

Cependant, le public redouble d'encouragements, ce qui a l'effet escompté : les « jaune et bleu » sont galvanisés. Niang et Galibert redonnent espoir aux locaux, qui reviennent à 22-25. Ribeiro effectue deux arrêts consécutifs, et Corte égalise à 26 partout par Niang à la 58e minute. Le public est debout, l'ambiance monte d'un cran. Les supporters sont survoltés, pressentant que le HBC peut renverser la situation. Les visiteurs semblent avoir perdu leur momentum, d'autant que Ribeiro détourne un tir de l’infatigable Mathias Chapelon. Il reste alors 30 secondes à jouer. Corte possède le ballon et le fait circuler pour tenter de trouver la faille. Finalement, c'est Niang qui en hérite pour marquer le 27e but du HBC à 5 secondes du terme.

La sonnerie retentit dans le Cosec, et les joueurs célèbrent ce qui semble être une victoire acquise de haute lutte : 27-26. C’est ce que l’on croit, jusqu'à ce qu'un des arbitres fasse revenir tout le monde sur le terrain cinq minutes plus tard, prétextant qu'il avait sifflé la fin avant que la sirène ne sonne. Il accorde un coup franc aux visiteurs. L’atmosphère devient tendue. Heureusement, Ribeiro, en maître sur sa ligne, détourne le ballon hors de son but !

Quel final ! Corte peut enfin célébrer sa victoire, la deuxième de la saison, et reste invaincu chez lui.