Handball N2 - Corte impuissant à Marseille

Salle Bois Luzy, Marseille bat Corte : 30-24, mi-temps : 12-9

Arbitres : MM. Bourseaud et Boudhir.





Marseille

Paya, Lacenaire (2), Ramognino (7), Vaxes (2), Evans (2), Lucas Porte (2), Alachian (3), Chakira (3), Verrier, De Riggi, Morel (1), Maligue (17 arêts), Valentin Porte (4), Camarero (4).





Corte

Lanery (3), Gimenez, Pannequin-Poggioli (3), Mebarek (4), Orsatelli, Galibert (2), Legrand, Rodier (6 arrêts), Morato (1), Lanfranchi, Niang (9), Chamekh (2), Ribeiro (9 arrêts).







Dès l’entame de match, Ribeiro se mettait en évidence en réalisant deux arrêts permettant à ses couleurs de prendre l’avantage grâce à des réalisations de Chamekh, Galibert et Pannequin-Poggioli. Et voilà que Corte menait 4-2, puis 5-3 après 8 minutes de jeu. Les Cortenais restaient devant jusqu’à la 21e minute. C’est le moment où les locaux égalisaient et prenaient le match à leur compte. Les Marseillais prenaient l’avantage pour mener jusqu’à la pause sur la marque de 12-9 malgré des buts de Chamekh et Niang. Malheureusement, Gimenez ne parvenait pas à trouver la faille et ses tirs étaient tous interceptés par Maligue, qui réalisera pas moins de 17 arrêts au cours de cette rencontre !





Le début de la deuxième période était de même facture que la fin de la première avec un gardien adverse intraitable sur sa ligne et des Cortenais trop imprécis aux tirs qui ne parvenaient toujours pas à revenir dans le match. Tant et si bien que les Marseillais filaient vers une victoire certaine. Pourtant, le HB Corte parvenait à redresser la barre et à revenir à un tout petit point à la 42e : 18-17.

Malheureusement, les hommes de Magne se laissaient distancer à nouveau même si Rodier s’interposait à 6 reprises sur des tirs adverses. Mebarekh et Niang tentaient bien de remettre Corte sur de bons rails, mais Marseille restait devant, maintenait la pression devant les buts de Rodier et finissaient sur les chapeaux de roue en s’imposant 30-24.

Après cette nouvelle défaite, Corte occupe la 10e place du classement général à un point du premier relégable. Il faudra donc réagir dès samedi prochain en accueillant Frontignan, le 4e.

Les Cortenais auront donc besoin du soutien de leur public pour aller chercher une victoire très importante.