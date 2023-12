Grèves du STC à Ajaccio : après les agents de la Capa, ceux de la mairie

En plein cœur d'une mobilisation entamée par les agents de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, particulièrement les travailleurs chargés de la collecte des déchets et de l'entretien, le Syndicat des Travailleurs Corses (STC) de la mairie d'Ajaccio annonce un nouveau front de contestation. Ce vendredi 8 décembre, alors que la grève atteint son quatrième jour, le STC dépose un préavis pour une grève générale et reconductible, programmée à partir du mardi 12 décembre 2023.



Les revendications portent sur plusieurs points, notamment l'instauration d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dont le décret d'application a été entériné en octobre, une revalorisation de l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE), une augmentation de la valeur faciale des titres restaurant à 11 € avec un échéancier, et une hausse de la participation de l'employeur aux garanties Santé et Prévoyance. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du STC de la mairie d'Ajaccio et de la CAPA "d'engager des négociations sérieuses pour répondre aux préoccupations légitimes des travailleurs" et aboutir "à des solutions concrètes pour améliorer leurs conditions de travail."



Le syndicat prévoit un rassemblement symbolique mardi 12 décembre à 10 heures devant l'Hôtel de ville en signe de solidarité avec les agents en grève.