Grève illimitée de La Poste dans le Nebbiu

Depuis ce lundi 15 novembre, la distribution du courrier dans le Nebbiu et à Saint Florent est perturbée par une grève des employés de La Poste. Sur les 10 tournées, 9 ne sont plus effectuées. En cause, un projet de réorganisation national qui impose en cas d’absence d’un facteur, "la sécabilité" soit une répartition de la tournée entre les restants. D’après Julien Perraudin, responsable départemental CGT La Poste le non-remplacement des agents absents dégraderait considérablement les conditions de travail et la qualité de service rendue aux usagers. « On fait des économies sur le dos des employés », s’indigne-t-il. L’intersyndical CGT-STC dénonce également des locaux vétustes et accidentogènes, non-adaptés aux flux importants attendus pour ces fêtes de fin d’année.



Face à cette grève, la direction aurait organisé des drives avec les mairies pour pouvoir donner accès aux colis. En réponse à ce « passage en force » l’intersyndicale CGT-STC a bloqué le camion qui achemine le courrier du centre de tri de Patrimoniu à Saint Florent. ​Thierry Orsini, secrétaire national secteur Poste pour STC l’assure : « Tant que nous ne parviendrons pas à l’ouverture de vraies négociations avec la direction, nous resterons en grève. »



Bien que des CDD et des intérimaires aient été rapidement appelés, la distribution a pris du retard.