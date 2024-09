Grève en vue à La Méridionale : les marins STC refusent le départ du Kalliste

La colère monte chez les marins de La Méridionale. Ce jeudi matin, à Ajaccio, ils se sont mobilisés devant la Collectivité de Corse pour pour exprimer leur mécontentement face à l’arrêt imminent de la ligne Île-Rousse-Toulon. La décision, annoncée par la compagnie, interviendra à la fin du mois de septembre, entraînant le transfert du navire Kalliste vers une nouvelle ligne Marseille-Tanger. "Nous sommes face à une décision unilatérale qui va à l'encontre des engagements pris", s'indigne le syndicat qui a lancé un appel à la grève reconductible à partir du 1er octobre. Pour les marins, cette mesure menace directement la présence de La Méridionale dans les ports corses, un enjeu pourtant au cœur des discussions avec la direction ces derniers mois.



Dans un communiqué, le STC fait part de son indignation. "Il est inacceptable qu’un outil naval payé par l’enveloppe de continuité territoriale, pour servir les intérêts de la Corse et de son peuple, soit écarté aussi rapidement de sa mission première pour d’autres horizons", déclare le syndicat nationaliste. "Il y a beaucoup d'inquiétude parce qu'aucune solution alternative n'a été annoncée", déplore le STC.



Une vision à long terme pour le transport maritime corse

Pour le STC, l'enjeu dépasse largement cette ligne. Le syndicat défend une vision plus large de la gestion des transports maritimes insulaires, essentielle pour le développement économique de la Corse. "Depuis plus de trente ans, nous affirmons que la Corse doit avoir la pleine maîtrise de ses transports. Ils sont un pilier structurant pour notre économie insulaire", rappelle le syndicat.



Le STC appelle les décideurs à tracer une nouvelle voie pour l'avenir des transports maritimes corses, à l'échelle européenne, et non "dans le cadre étroit actuel". Le maintien du Kalliste dans la flotte desservant la Corse serait, selon eux, une première pierre vers plus d'autonomie et d'indépendance dans la gestion des infrastructures maritimes.



Une décision contestée

Ce retrait de la ligne L'Île-Rousse-Toulon fait également écho à des tensions antérieures. En février dernier, la CGT et le SAMMM (Syndicat autonome des marins de la marine marchande) avaient déjà exprimé leurs inquiétudes en déposant un préavis de grève. Ils craignaient que cette ligne ne crée une concurrence déloyale vis-à-vis des compagnies ayant obtenu la délégation de service public pour la période 2023-2029.