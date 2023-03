Grève du 7 mars : revivez la manifestation à Ajaccio

A l’occasion de la journée nationale de grève contre la suppression des régimes spéciaux et retraites, les agents du centre de Corse ont décidé de mettre en œuvre des mesures de résistance. Ces derniers ont ainsi enlevé près de 6 MW du réseau électrique et ont annulé l’intégralité des chantiers de maintenance en centrale et sur le réseau électrique. Seuls les activités de sécurité sont assurées par les équipes. "D’autres actions sont à prévoir dans cette semaine décisive pour l’avenir des électriciens et gaziers de Corse." indique le syndicat.