Grève du 13 octobre : une faible mobilisation en Corse`

Augmentation générale des salaires et égalité salariale entre les femmes et les hommes : voici les principales revendications de l'intersyndicale, ce vendredi 13 octobre 2023. En Corse, deux manifestations étaient prévues dans la matinée. A Bastia, environ une centaine de personnes s'est rassemblée devant le Palais de Justice pour manifester son mécontentement à l'approche de la conférence sociale. Six mois après une mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont uni leurs forces pour relancer l'appel à la mobilisation, mettant en avant la problématique de l'inflation et la baisse du pouvoir d’achat.



Malgré les espoirs des organisateurs, la manifestation n'a pas réussi à mobiliser un grand nombre de participants, contrastant fortement avec les précédentes mobilisations, comme l’a constaté Christophe Bertin, secrétaire départementale de FO "la journée de vendredi 13, qui s'inscrit dans le cadre d'un calendrier de mobilisation européen, présente également de nombreuses autres revendications. L'intersyndicale s'est mobilisée pour organiser une grève contre l'austérité, l'égalité entre hommes et femmes, le pouvoir d'achat, ainsi que l'augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux. La mobilisation est moins importante de ce qu’on aurait souhaité mais c’est compréhensible, un jour de grève c'est de l'argent en moins sur le salaire et en ce moment d'austérité..."