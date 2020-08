Greffe de cheveux : quel est le procédé d'une greffe ?

Greffe de cheveux : tout savoir sur le déroulement de l'opération

La greffe de cheveux : qu'est-ce que c'est ?

Encore appelée greffe capillaire, la greffe de cheveux est une technique qui consiste à implanter un greffon de cheveux dans le cuir chevelu. Le principe est simple : une sélection de cheveux est prélevée dans la zone de la couronne arrière, zone d’où ils ne tombent normalement jamais, puis redistribuée dans les régions qui en sont dégarnies.

La greffe capillaire : pour le traitement de quelles maladies ?

Alopécies androgénétiques ou hormonales ;

Cicatrices sur la tête, les sourcils ou la barbe ;

Calvitie héréditaire ;

Éclaircissements dus à une alopécie de traction (tresses, défrisages, etc.).

À quel âge peut-on recourir à la greffe de cheveux ?

Quelles sont les techniques de greffe de cheveux ?

La technique FUE

La technique FUT

Comment procède-t-on à une greffe de cheveux ?

Le prélèvement de la sélection à greffer

Préparation de la réimplantation

Transplantation des greffons

Les micro-impacts : cette méthode consiste à réaliser de petits trous avec un punch de 0,7 à 1,2 mm de diamètre ;

Les micro-fentes : Des micro-incisions sont réalisées sur la zone dégarnie du cuir chevelu avec un petit scalpel pour y transplanter les greffes de taille équivalente ;

Le laser : Le laser au dioxyde de carbone (CO2) offre une implantation de follicule pileux dans de petits trous ou de fentes. Il a pour avantage de ne pas causer de saignements durant l’opération.

Quel résultat après une greffe de cheveux ?

La greffe de cheveux est une solution très fiable contre la perte de cheveux. Considérée comme une chirurgie mineure, cette intervention est quasiment indolore, se pratique sous anesthésie locale, dans un confort total et sous contrôle médical spécialisé.Cependant, si le procédé de cette opération est maîtrisé par le chirurgien, c’est une bonne chose qu’un futur patient puisse avoir une compréhension approfondie de la greffe de cheveux et du déroulement de cette intervention.Le présent article explique ce que c’est qu’une greffe de cheveux et passe en revue les différentes étapes d'une telle chirurgie.L'objectif de la chirurgie de la greffe de cheveux est d’apporter une solution esthétique et définitive à une grande partie des éclaircissements capillaires et aux dégarnissements de certaines zones pileuses du cuir chevelu.Plusieurs calvities sont à la base des pertes de cheveux. Il s'agit notamment de :La prise en compte de l'âge est importante pour effectuer une implantation capillaire. Par exemple, pour faire sa greffe en Turquie , pays réputé pour la qualité de sa science esthétique, il est conseillé d'avoir au moins 30 ans. C'est l'âge idéal pour analyser la virulence de l'alopécie et ses effets.Toutefois, il est possible de subir des microgreffes à partir de 16 ans et jusqu'à 85 ans en cas de nécessité.La première technique de greffe est la FUE (Unit Follicular Extraction). Idéale pour les cuirs chevelus denses et les cheveux rasés, elle a pour avantage de ne pas laisser de traces de cicatrices linéaires sur la zone donneuse.La FUE se caractérise par un prélèvement individuel de cheveux sur la zone donneuse préalablement rasée, à l’aide d’un micro-punch de 0.8 à 0.9 mm. Cet outil permet d'extraire des unités pouvant regrouper 1 à 4 cheveux.Cependant, lors de la greffe, le médecin doit effectuer un tri, ce qui peut entraîner une perte approchant les 30%.Encore appelée greffe par bandelettes, la FUT (Follicular Unit Tranplantation) est idéale pour les cheveux fins ou clairs à densité moyenne ainsi que les cheveux longs. Elle permet un prélèvement approximatif de 7500 unités folliculaires sur une surface donneuse de 10 à 30 mm.Pour tous les cas de calvitie, la bandelette permet d'extraire et d’implanter un grand nombre de cheveux tout en réduisant au mieux les traces de l’intervention grâce à la suture Trichophytic Closure.Le principal inconvénient de la FUT est la présence de minuscules croûtes qui heureusement s’atténuent petit à petit avec le temps.La greffe capillaire est une opération qui nécessite, dans un premier temps, un prélèvement de greffons composé de 1 à 4 cheveux.C'est dès ce niveau qu’il faut faire un choix entre les techniques d'extraction de greffons FUE et FUT. Le chirurgien, après diagnostic, choisit une technique d'extraction de greffons en accord avec le patient.Cette étape est sans doute la plus exigeante de l’opération de la greffe de cheveux. En effet, elle nécessite une équipe médicale de 2 à 5 personnes pour le découpage et le prélèvement des micro-greffes (1 ou 2 follicules pileux) ou de mini-greffes (3 à 5 follicules pileux) de la meilleure qualité possible.De plus, il est aussi primordial de procéder à la préparation des zones touchées par la perte de cheveux. À ce niveau, le médecin utilise des instruments de précision afin de rendre discrètes les traces d'intervention chirurgicale.La transplantation se fait par microchirurgie. Pour créer les canaux d’implantation dans les zones dégarnies, plusieurs techniques s'offrent au chirurgien :L'observation visuelle est le critère principal pour déterminer la réussite d'une greffe capillaire.Quelle que soit la technique de greffe utilisée, la greffe est généralement suivie d'une chute des cheveux durant les deux premières semaines. En moyenne, il faut attendre douze mois pour juger les résultats définitifs d’une greffe capillaire. Vous pouvez voir dans cet article les résultats de quelques stars qui ont fait recours aux implants capillaires.Néanmoins, il faut tenir compte des possibles effets secondaires passagers. Un gonflement du front et des yeux peut ainsi apparaître quelques jours après la greffe de cheveux et une certaine sensibilité des zones traitées peut persister durant quelques semaines.