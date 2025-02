Gravement blessé à Furiani Avi Assouly, ex-député et ancienne voix de l'OM sur France Bleu Provence n'est plus

Député suppléant de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, l'ancien journaliste sportif avait siégé au Palais Bourbon de juillet 2012 à mai 2014, après que Marie-Arlette Carlotti eut rejoint le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sous la présidence de François Hollande.

Mais l'élu s'était surtout fait un nom auprès des Marseillais, comme "la" voix de l'OM, avec plus de 1.500 matches commentés sur les ondes de France Bleu Provence, devenu Ici Provence, de 1992 à 2009.





Marqué dans sa chair à Furiani pour sa passion pour le ballon rond

Journaliste sportif, "c'est le plus beau des métiers, j'ai eu le privilège de le faire avec une équipe qui a tout gagné", notamment la Ligue des champions en 1993, s'était enthousiasmé le néo-député, marqué dans sa chair par sa passion du ballon rond lors de la catastrophe de Furiani, le 5 mai 1992, avec l'effondrement de la tribune juste avant une demi-finale de Coupe de France entre le club corse et les Marseillais.





"Déchiré de partout"

"Déchiré de partout", dans ce drame qui avait tué 18 personnes et en avait blessé plus de 2.000 autres, il était resté "presque un an sans travailler", après un coma de 21 jours.

Fils de pieds-noirs né près d'Oran, dont la famille débarqua en 1962 à Marseille avant de repartir à Besançon, il avait débuté sa vie professionnelle comme greffier au tribunal de cette ville du Doubs.





Ce père de trois enfants qui fut également commercial, vendeur de jeans ou encore gardien de kibboutz pendant la guerre du Kippour en 1973 en Israël, s'était aussi fait connaître des amateurs français de foot pour une bourde, passée à la postérité sur les réseaux sociaux, lors de son commentaire du match retour du 1er tour de la Coupe de l'UEFA 2006-2007 entre l'OM et les Tchèques du Mlada Boleslav.

Vainqueurs 1-0 à Marseille, battus 4-2 à la dernière minute au retour, les Olympiens étaient éliminés. Mais le journaliste, interprétant mal la règle des buts à l'extérieur comptant double (NDLR: règle aujourd'hui obsolète), s'était emmêlé les pinceaux et avait déclaré l'OM qualifié, mettant un très long moment avant de réaliser son erreur.

Évoquant cette gaffe, Avi Assouly, avec humour, avait promis d'être "plus rigoureux en politique".