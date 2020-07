Global Earth Keeper lance une pétition contre l'installation des antennes 4 G sur le plateau du Cuscionu

Halte au délire, stop à la folie, il est temps de nous mobiliser et d’agir contre ceux qui ont décidé de détruire notre cadre de vie et la biodiversité qui nous entoure, ceux dont le sens de la vie est le seul profit , les adorateurs du « veau d’or » soutenus par une pléiade de satrapes locaux. Sous le prétexte de la sécurité d’aventuriers estivaux, dû au flux touristique. Nous pouvons affirmer, que le préfet et de certains élus locaux ont la volonté de vouloir dénaturer un des plus beaux sites vierges de la Corse. Ceux-ci ont décidé d’implanter des antennes sur le plateau du Cuscionu et aux aiguilles de Bavella. Nous devons nous poser les bonnes questions: Pourquoi de telles antennes ? Quelles sont les entreprises qui vont réaliser les travaux ? Sur quelles parcelles sont-elles être installées? Avec quels types de téléphone les connexions seront effectives ? En deux mots à qui profite le crime. Le plateau du Cuscionu se retrouve au beau milieu de la stratégie de conquête de parts de marché des grands opérateurs de téléphonie, voyons cette autre dimension et face cachée de l’implantation des antennes Free, avec normalement l’arrivée de la 5G en 2020. La guerre du déploiement du réseau a repris de plus belle. Si Free Mobile ne part pas avantagé avec un budget moins important qu’Orange ou SFR pour les enchères de fréquences, il peut désormais se reposer sur un certain nombre de pylônes déjà installés et n’aura pas à partir avec un retard comme c’était le cas pour la 4G lors de son arrivée sur le marché en 2012. Les enjeux sont considérables, environ 800 000 personnes passent chaque année au col de Bavella, imaginez les royalties pour Free. Qui croit à l’altruisme de cet opérateur, car lorsque l'on voit le sort et la mise à mort de Corse GSM on ne peut qu’imaginer la déontologie qui règne dans ce monde carnassier. En finalité, nous population corse de l’intérieure de l’Ile, devons sacrifier la beauté et la virginité d’un site, la faune, la flore et l’un des derniers endroits du monde agro pastoral traditionnel, pour que le flux touristique soit connecté et que les selfies avec les chevaux de Petru MILANINI arrivent immédiatement à l’autre bout de la planète.

L'attitude de la collectivité de Corse est ambivalente sur ce dossier. Elle est consciente de l'obligation de protéger la montagne corse et a pris acte le 18 Juillet lors de la grande messe de Bavella, ou le conseiller exécutif et Président de l’OEC Francois Sargentini a rendu public les resultats de la mission d’étude et de gestion de la fréquentation de la chaîne centrale de l’île. Le syndicat des professionnels des activités de pleine nature, a demandé que le conseil exécutif décide de créer une réserve naturelle de Corse sur le plateau Cuscionu et sur le massif de Bavella. Et que l'Assemblea di Corsica mandate l'Uffiziu de l'Ambiente di a Corsica pour mettre en œuvre ce nouvel espace protégé de montagne corse. Et de l’autre elle est partie prenante dans l’implantation des antennes. Elle va être dans l’obligation de clarifier sa position.