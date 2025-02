Ghisoni : la course "Figatellu o pane seccu" de retour pour une 3ᵉ édition festive

Pas de classement, pas de médaille, et encore moins de T-shirt "finisher". À Ghisoni, le sport se conjugue avec la bonne humeur et l’amour des traditions. La course "Figatellu o pane seccu", qui se tiendra le 9 mars 2025 à partir de 10 h, propose aux participants un parcours d’environ dix kilomètres autour du village.



Loin des chronos et de la performance, l’objectif est ailleurs : partager un moment festif, célébrer la montagne et profiter d’un tracé aménagé par une équipe de bénévoles. "Le but, au-delà de se retrouver autour de valeurs communes que sont l’amour de la terre et la passion de la montagne, est de participer à un moment festif", précisent les organisateurs.



Un parcours entre patrimoine et authenticité

Au fil des sentiers, entretenus ou rouverts pour l’occasion, les coureurs évolueront dans un décor à la fois sauvage et chargé d’histoire. Les bénévoles veillent à préserver l’authenticité des chemins d’autrefois, une initiative qui dépasse le simple cadre de la course. "L’objectif est de faire de Ghisoni une destination incontournable, tout en restituant aux habitants les parcours d’antan, avec en filigrane le devoir mémoriel qui sied au village", expliquent les organisateurs.

Un défi contre le temps et contre la désertification rurale, que la municipalité et une vingtaine de partenaires privéssoutiennent activement. Un engagement qui permet chaque année de raviver l’animation dans ce village reculé.



Figatellu, spuntinu et convivialité

Si, sur le papier, l’arrivée est marquée par une "récompense" humoristique – un morceau de figatellu pour ceux qui terminent dans le temps imparti, du pain sec pour les autres – la réalité sera plus généreuse. Tous les participants pourront profiter d’un "spuntinu" composé de produits locaux, dans un esprit de partage fidèle à la convivialité corse.

L’événement se veut aussi le prélude à la Course de l’Oriente, une épreuve estivale plus exigeante. Mais cette édition printanière mise avant tout sur la légèreté et la camaraderie, pour un rendez-vous où l’effort se conjugue avec la fête.



Inscriptions et infos pratiques

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au lundi 3 mars 2025 à minuit, une échéance nécessaire pour des raisons logistiques… et notamment la commande de figatellu ! Quelques dossards seront disponibles sur place, le jour de la course, avec un retrait prévu entre 8 et 9 h 30 sur la place de l’église Sainte-Marie.





Pour s’inscrire : www.sportimers.com/calendrier