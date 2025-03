Ghisonaccia : Un week-end placé sous le signe du bien-être

Les associations « Sapore è Odore » et « Espace Vita Nova » ont réussi à bien ancrer cette manifestation au cœur de la plaine orientale, en la salle de fête de Ghisonaccia. «Cette année, nous célébrons le Printemps, une saison symbole de renouveau et de vitalité » se réjouit déjà la dynamique Jany Cortes de « Sapore è Odore », à l’initiative de ce rendez-vous annuel. «Cette manifestation, on l’a mise sur pied tant elle répondait à un besoin à une époque des plus tourmentée ». De nombreux exposants locaux seront présents, tous des passionnés, avec des produits naturels, cosmétiques et huiles essentielles, ainsi que des bougies artisanales pour éveiller les sens. A disposition, des praticiens du bien-être expérimentés, proposant des consultations en naturopathie, psycho-généalogie, réflexologie et bien d'autres techniques pour prendre soin de chacun de nous.



Tout au long de ces deux jours, stands, ateliers mais aussi conférences… « Ces conférences qui sont autant de rencontres sont très prisées et très enrichissantes » souligne Corinne Fabbri, bras droit de « mamie Jany ». En effet outres les traditionnels et variés stands, bien à l’abri de la salle des fêtes de la commune, nos adeptes du bien-être ont fait la part belle à des ateliers enrichissants (yoga, massages …), des conférences inspirantes et des rencontres avec des praticiens passionnés. « Sur place le public pourra découvrir différentes techniques de relaxation, pour se reconnecter à leur corps, à leur esprit, à la nature qui nous entoure, à de nouvelles approches. Ce festival s’adresse aussi bien aux novices qu’aux déjà initiés et il y en aura vraiment pour tous les goûts » ajoute C. Fabbri.