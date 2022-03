Gérald Darmanin rencontre les parlementaires corses : Du positif, des doutes et un refus net !

Un avis partagé par le député nationaliste de la 2ème circonscription de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva : « Nous prenons acte de l’engagement du ministre sur un projet de construction d’autonomie. Comme norme de travail, il a cité le statut de la Polynésie et des îles de la Méditerranée avec un calendrier fixé fin 2022. Nous prenons acte aussi de sa volonté d’avancer sur le transfèrement des prisonniers et sur la question de l’ensemble des amendes des prisonniers, même s’il a mis en garde sur l’indépendance de la justice, ce qui est à ce stade normal. Il n’a pas repoussé le champ de la discussion sur ces sujets-là. Nous prenons acte de sa volonté de faire une réunion avant l’élection présidentielle pour commencer à travailler, pour amorcer un processus politique historique qui doit aller à une solution politique globale ». À ce stade, pour que l’amorce du processus se fasse et pour attaquer la négociation, le député et conseiller territorial rappelle un préalable : « Nous attendons que la proposition de protocole de sortie de crise, faite par le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, soit acceptée. Le but est de démontrer politiquement et symboliquement l’engagement de l’État et la volonté de continuité de l’État, cela veut dire que l’on doit chevaucher - ce sont les termes communs du ministre et du président de l’Exécutif - l’élection présidentielle. Il faudra rentrer dans le processus de négociation avec, en tête, l’idée de clôturer un cycle de 50 ans de conflits pour qu’il n’y ait pas de nouveaux drames pour le pays et pour tourner le dos aux logiques infernales et mortifères qui peuvent resurgir ». S’il conserve une prudence liée au fond, « Toutes les avancées, que nous avons arrachées au niveau parlementaire, ne l’ont jamais été avec le soutien du gouvernement, nous avons, donc, une attitude prudente et vigilante par nature », il affirme que cela ne doit pas faire dévier de l’objectif « de rassembler fortement les bonnes volontés pour construire la paix et une solution globale. Il ne faut plus mettre notre énergie à la défiance mais à la réparation de la confiance. Même si des avis divergent, le temps n’est plus le même, on n’est plus en 2022, aujourd’hui les conditions politiques sont réunies plus fortement au niveau français comme au niveau Corse ».