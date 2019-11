GFCA dominé à Laval 2-0

Laval n'avait pas gagné depuis trois mois avant cette rencontre qui marquait le retour de François Ciccolini au stade Le Basser d'où il était part fâché avec les "Tangos".

La pelouse lavalloise ne lui a plus souri ce vendredi soir avec le Gazelec qu'elle ne l'avait été du temps où il dirigeait l'équipe locale.

En tout cas le Gazelec n'a pas résisté plus de 45 minutes à une équipe qui sous l'impulsion de Robic lui a fait subir bien des misères.

Mais il a fallu plus d'une demi-heure - 32 minutes très exactement - aux locaux auteur d'une superbe entame de match pour concrétiser leur supériorité.

En effet au terme de ce ballon en cloche dans la surface, prolongé par retourné acrobatique de Robic Maah parvenait à dévier au fond des filets ajacciens.

Second temps fort victorieux pour Laval : la 45e minute de jeu quand Anthony Robic, parfaitement lancé dans la profondeur trompait pour la seconde fois de la soirée l'ancien mayennais Balijon.

Et ça faisait 2 à 0 pour Laval juste avant que arbitre siffle la mi-temps.

Le score n'a plus évolué par la suite avec un résultat qui plonge le GFCA dans les profondeurs du classement !