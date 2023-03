GCC : Quel avenir peut avoir ce groupe clandestin ?

- Le 7 février, un nouveau g roupe clandesti n , GCC , "Ghjuventu Clandestina Corsa", a officialisé sa création par communiqué . Ce n’est pas la première fois qu'un nouveau groupe se crée. Qui sont ces jeunes ?

- Si on regarde son nom, GCC signifie "Jeunesse clandestine corse" et non, "Jeunesse corse clandestine". Il n'y a pas, selon moi, de faute de traduction. Ce sigle fait référence à une petite partie de la jeunesse corse et non à l'ensemble. Dire qui il y a derrière ce groupe est compliqué. Il s'agit d'une nébuleuse qui cherche à obtenir une légitimité et une reconnaissance comme force politique et qui veut peser sur l’avenir de la Corse, bien que pratiquant la violence. Il ne faut pas oublier que sur l'île, la jeunesse a toujours été politisée. Après la victoire du nationalisme en 2015, elle s'est mise en retrait, mais elle est revenue avec force l'année dernière à la suite de l'agression mortelle d'Yvan Colonna. Par contre, on note une évolution. Cette jeunesse a remplacé la lutte armée par la lutte dans la rue. Dans son mécanisme et ses actions, elle est très comparable aux Blacks Blocs.



- Qu'entendez-vous par là ?

- La jeunesse est prête à assumer, à rentrer plus vite dans l'activisme. C'est peut être le post Covid. La crise, qu'on a vu en Corse l'an passé après l'assassinat d'Yvan Colonna, est très comparable à ce qu'on voit ces jours-ci sur le continent. C'est une réaction spontanée contre le système, qui part toujours d'une injustice sociale. À l'intérieur de cette jeunesse, une petite nébuleuse essaye de pratiquer autrement la violence et d'être un déclencheur pour un retour à la lutte armée.



- Quel avenir peut avoir ce groupe clandestin ?

- Je ne saurais vous dire. Tout dépend toujours de ses modèles d'action, de ses axes, de ses revendications et de la reconnaissance qui lui sera donnée. Mais au regard de la situation de la Corse aujourd'hui, la violence politique, logiquement, n'a plus lieu d'être depuis qu'en 2014, le FLNC a déposé les armes. Cela a ouvert un boulevard à la famille politique nationaliste et a donné la victoire au mouvement national, particulièrement aux autonomistes. Partant de là, on pourrait se demander à quoi ça sert de reprendre les armes . Vous dire quelle sera la durée de ce nouveau sigle aujourd'hui est compliqué : aucun groupe politique nationaliste n’a intérêt à soutenir ce type d' actions qui sont un peu anachroniques. Pourquoi rajouter la violence aujourd'hui ? À quoi sert-elle ? On est dans une phase de négociation. L e nationalisme, que ce soit l'autonomisme ou l'indépendantisme, n' a jamais été aussi fort. Toutes les forces nationalistes sont représentées dans l'hémicycle régional. Sur le plan national, trois députés sur quatre sont nationalistes, un sénateur et un député européen.



- Peut-on dire que le nationalisme corse a atteint une maturité politique ?

- Oui ! Le nationalisme en Corse a, aujourd'hui, tous les éléments qui prouvent une grande maturité politique. Il est un exemple pour les Catalans, les Écossais, les Basques... Alors que jusqu'en 2015, c'était les Corses qui regardaient les Catalans, et surtout les Basques par rapport à l'évolution des forces partisanes. Donc aujourd'hui, la violence est assez surprenante. S 'agit-il juste d'un mouvement de jeunes qui ont besoin de s'exprimer politiquement ? Ou est-ce lié à autre chose ? Je doute fort que ce ne s oit lié qu'aux jeunes parce que sino n , ils l'auraient fait bien avant.