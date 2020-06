Fusillade à Ajaccio : un des 2 blessés a succombé à ses blessures

Il était aux alentours de 22h15 quand un tireur casqué a ouvert le feu devant la brasserie "Aktuel" du pôle de Suartello près de Mezzavia. Deux hommes âgés d'une trentaine et d'une quarantaine d'années, attablés, ont été blessés par balles dans cette fusillade.

L'homme de 40 ans, inconnu des services de police, a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital de la Miséricorde. Pendant la nuit, la victime a succombé à ses blessures.

Le second, connu pour une affaire ancienne, a été légèrement touché.



Parmi les témoins de la scène, 5 étaient en état de choc. Une femme enceinte a fait un malaise et a été transportée à l'hôpital de la Miséricorde.



Rapidement, Sylvain Darchy, substitut de la procureure de la République d'Ajaccio s'est rendu sur place. L'enquête a été confiée aux services de la police judiciaire d'Ajaccio.



Plus d'infos à venir.